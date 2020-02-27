召開股東會 今年增加新規定
勤業眾信會計師事務所表示，企業每年6月底前召開股東會，今年股東會除了要留意財報編列基礎變革外，還要留意兩項新要求，一是興櫃公司也要設立獨立董事，二是實收資本額未達20億元的上市櫃公司也開始要設審計委員會。
勤業眾信稅務部副總藍聰金表示，為因應國內會計準則變革，經濟部今年1月發布最新函釋規定，指出公司在辦理2019年度財務報表的盈餘分配時，過去將「本期稅後淨利」作為法定盈餘公積的提列基礎，今年起應從「本期稅後淨利」之外，再加計其他項目當中，已經計入當年度未分配盈餘的數額。
藍聰金指出，這項改動除影響財報數字外，也關係到未分配盈餘課稅，如果公司來不及重新計算，主管機關也有給予彈性，解釋令指出，公司可依據自身股利政策需求，選擇從2019年度或2020年度的財報開始適用，也就是說最晚可以等明年再更改為新制，目前仍為緩衝期間。
他表示，被要求改設獨董及審計委員會的公司，若其董事、監察人任期於2020年尚未屆滿者，可等到這些對象任期屆滿年度，才適用。
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