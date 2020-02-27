放無薪假 可申請分期繳稅

近期新冠肺炎疫情發威，高雄國稅局表示，目前稅法針對遭到強制隔離而無法繳稅的個人，有提供延期緩繳的措施，然而遭遇無薪假、扣薪等情況而造成收入困難的情形，目前並不符合緩繳資格，只能循一般財務困難情形，申請分期繳納。

官員表示，最近接獲一通民眾諮詢電話，一位陳先生表示自己從事餐飲服務，最近受到新冠肺炎疫情影響，民眾都不來消費，被老闆放無薪假，没有收入，現在不僅要付房貸又收到稅單，手頭很緊，希望適用肺炎紓困措施。

官員表示，納稅義務人如果因為新冠肺炎疫情，而被主管機關實施強制隔離、居家隔離或檢疫等措施，導致不能於規定期間內申報或繳納稅款，才可於規定納稅期間內，依據《稅捐稽徵法》第26條規定申請延期或分期繳納措施。

官員表示，如果是像陳先生這樣的案例，目前尚不適用疫情相關規定，但可於繳納期間內，檢附申請書及相關證明文件，具體敍明無法一次繳清稅款的原因，同意加計利息分期後，國稅局亦會受理申請。