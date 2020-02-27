節能家電退稅駁回 四原因

節能家電減徵貨物稅去年實施至今年1月底以來，已核定退稅86萬餘台家電，不過也有近7,000台申請案遭否准，而無法退稅。財政部高雄國稅局表示，常見否准原因包括重複申請、不符合要件、逾期申請、逾期未補正等四項，提醒民眾留意。

財政部統計，去年6月15日開始實施節能家電退還貨物稅政策，截至今年1月底止，全國已核定准予退還減徵貨物稅的電器共86萬餘台，合計退稅逾14億元，但仍有部分民眾申請退稅遭到否准，主要有四大原因。

首先是重複申請，國稅局表示，一台節能家電只能申請一次，不能重複向兩個稽徵機關申請，若被發現將會否准退稅；其次則是不符合要件。第三種常見的否准理由則是逾期申請。第四種情況則是逾期未補正。