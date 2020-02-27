未分配盈餘投抵 留意兩情境

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

未分配盈餘投資抵減新制，將從今年申報開始上路，台北國稅局表示，企業若已有預定下半年進行的投資項目尚未執行，也可在投資後再更正退稅，退稅須在投資發生日起算一年內申請。

官員指出，為鼓勵企業投資，提升國內投資動能，《產業創新條例》去年7月修法後新增第23-3條，明訂公司或有限合夥事業以未分配盈餘進行實質投資，達到一定金額，可以列為當年度未分配盈餘的減除項目，意即投資額度可以不用課徵5%營利事業所得稅。

官員表示，根據產創條例規定，只要是在盈餘發生年度的隔年起算三年內，以該筆盈餘興建或購置符合規定的建築物、軟硬體設備或技術，實際支出金額合計達新台幣100萬元以上，就可以在申報未分配盈餘申報時，依格式填報、檢附證明文件進行抵減。

官員指出，實務運作上會有二種情況不能直接申報抵減，由於同一年度的未分配盈餘，在接下來三年內的投資都可以適用。首先，在申報未分配盈餘時，投資項目尚未執行，譬如今年7月的投資，就來不及在5月報稅時提出；其次，也可能會發生盈餘申報時，總投資金額還沒達到100萬元，不符合抵減規定。二種情況都要先行繳納稅款，待後續投資落實後，再申報退稅。

若企業採先繳後退的方式，要留意時限的要求，官員指出，企業若要從已申報課稅的盈餘中，主張實質投資退稅，必須在完成投資日起算一年內，依規定格式申報、提示相關證明文件，向所在地國稅局申請更正當年度未分配盈餘申報書，重新將完成投資金額，列為欲抵減年度的未分配盈餘減項，國稅局才會退還溢繳稅款。

官員表示，未分配盈餘投資抵減新制從2018年度未分配盈餘申報案件開始適用，未分配盈餘的申報時間比一般營所稅申報案晚一年，所以企業在2018年度的未分配盈餘，是從今年5月開始申報，今年是第一次適用新制。

國稅局 稅款 新台幣

延伸閱讀

產創薪資抵減 別踩三個地雷

賣遊戲幣漏稅 乖乖補稅罰0.5倍、不繳重罰1.5倍

農地贈與5年內沒作農 將追討贈與稅

6.8萬件退稅未領 3月20日截止

相關新聞

未分配盈餘投抵 留意兩情境

未分配盈餘投資抵減新制，將從今年申報開始上路，台北國稅局表示，企業若已有預定下半年進行的投資項目尚未執行，也可在投資後再更正退稅，退稅須在投資發生日起算一年內申請。

放無薪假 可申請分期繳稅

近期新冠肺炎疫情發威，高雄國稅局表示，目前稅法針對遭到強制隔離而無法繳稅的個人，有提供延期緩繳的措施，然而遭遇無薪假、扣薪等情況而造成收入困難的情形，目前並不符合緩繳資格，只能循一般財務困難情形，申請分期繳納。

節能家電退稅駁回 四原因

節能家電減徵貨物稅去年實施至今年1月底以來，已核定退稅86萬餘台家電，不過也有近7,000台申請案遭否准，而無法退稅。財政部高雄國稅局表示，常見否准原因包括重複申請、不符合要件、逾期申請、逾期未補正等四項，提醒民眾留意。

召開股東會 今年增加新規定

勤業眾信會計師事務所表示，企業每年6月底前召開股東會，今年股東會除了要留意財報編列基礎變革外，還要留意兩項新要求，一是興櫃公司也要設立獨立董事，二是實收資本額未達20億元的上市櫃公司也開始要設審計委員會。

開曼列歐盟黑名單 資誠指出金融業三點衝擊

針對開曼群島被列為歐盟稅務黑名單一事，資誠聯合會計師事務所認為，將會對台灣金融業者及投資人造成三點影響，首先是在當地投資...

外籍工月薪逾3.57萬 適用扣繳率增至18％

來台居留未滿半年的外籍員工，其薪資所得適用的扣繳率，會因薪資是否超過基本工資的1.5倍而異。配合勞動部調升基本工資，今年非居住者薪資適用扣繳率的分水嶺也有所改變，若薪資在35,700元以下者，扣繳率為6%；超過35,700元者，扣繳率則為18%。

金融業CRS申報 下月測試

金融機構今年起每年6月須上網申報CRS（共同申報及盡職審查原則），財政部國際財政司長李雅晶昨（25）日表示，金融機構3月1日起將可註冊申報帳號，並在3月、4月測試，6月完成申報，提醒金融機構留意。

出境轉機 每人限帶250片口罩

財政部關務署昨（25）日表示，近日查獲兩位波蘭籍旅客超量攜帶口罩入境，數量高達3,946片。關務署提醒民眾，經濟部已公告延長口罩出口禁令至4月30日，無論是出國旅客或轉機旅客，都只能攜帶五盒（250片）口罩出境，超量攜帶部分將會被沒入作防疫物資。

陸推財稅紓困 台商用得到

因應新冠肺炎疫情蔓延，KPMG安侯建業稅務投資部會計師劉中惠昨（25）日表示，中國大陸已推出企業紓困財稅措施，階段性減免企業所需負擔的社會保險費，包括養老保險、失業保險、工傷保險、醫療保險等，建議在陸企業可檢視自身適用條件，降低資金壓力。

會計師難赴陸 准視訊查年報

新冠肺炎疫情導致會計師事務所無法派人赴大陸地區審計，為防影響上市櫃公司三月底出爐的去年年報，金管會證期局昨宣布，准許會計師採視訊或原始憑證用傳真、電子郵件等方式查核；但若連替代查核都無法如期出具財報，必須在三月二十七日前向金管會申請展延。

今年6月首度申報！CRS申報系統 3月開放註冊

金融機構今年起每年6月須上網申報CRS（共同申報及盡職審查原則），財政部國際財政司長李雅晶今（25）日表示，金融機構3月...

列國外稅額扣抵 企業要留意限額

公司在列報國外稅額扣抵時，應留意限額規定。財政部台北國稅局表示，國外收入必須先減除相關成本費用後，再計算可扣抵額度，提醒企業在申報時不要錯誤計算，以免遭國稅局剔除補稅。

熱門新聞

台積電徵才讓求職者「跪求內推」 網酸：過了10年起薪不變

華新轉投資寶德決議聲請破產 估損失16.8億

荒廢欣欣水泥嘉義廠 轉型全台唯一水泥觀光工廠

台灣現每日口罩量多少？ 工具機理事長：6百萬片以上

台廠智慧體溫貼片快狠準 武漢搶下單防疫

中華電搶頭香 繳5G標金483.73億入國庫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。