未分配盈餘投抵 留意兩情境

未分配盈餘投資抵減新制，將從今年申報開始上路，台北國稅局表示，企業若已有預定下半年進行的投資項目尚未執行，也可在投資後再更正退稅，退稅須在投資發生日起算一年內申請。

官員指出，為鼓勵企業投資，提升國內投資動能，《產業創新條例》去年7月修法後新增第23-3條，明訂公司或有限合夥事業以未分配盈餘進行實質投資，達到一定金額，可以列為當年度未分配盈餘的減除項目，意即投資額度可以不用課徵5%營利事業所得稅。

官員表示，根據產創條例規定，只要是在盈餘發生年度的隔年起算三年內，以該筆盈餘興建或購置符合規定的建築物、軟硬體設備或技術，實際支出金額合計達新台幣100萬元以上，就可以在申報未分配盈餘申報時，依格式填報、檢附證明文件進行抵減。

官員指出，實務運作上會有二種情況不能直接申報抵減，由於同一年度的未分配盈餘，在接下來三年內的投資都可以適用。首先，在申報未分配盈餘時，投資項目尚未執行，譬如今年7月的投資，就來不及在5月報稅時提出；其次，也可能會發生盈餘申報時，總投資金額還沒達到100萬元，不符合抵減規定。二種情況都要先行繳納稅款，待後續投資落實後，再申報退稅。

若企業採先繳後退的方式，要留意時限的要求，官員指出，企業若要從已申報課稅的盈餘中，主張實質投資退稅，必須在完成投資日起算一年內，依規定格式申報、提示相關證明文件，向所在地國稅局申請更正當年度未分配盈餘申報書，重新將完成投資金額，列為欲抵減年度的未分配盈餘減項，國稅局才會退還溢繳稅款。

官員表示，未分配盈餘投資抵減新制從2018年度未分配盈餘申報案件開始適用，未分配盈餘的申報時間比一般營所稅申報案晚一年，所以企業在2018年度的未分配盈餘，是從今年5月開始申報，今年是第一次適用新制。