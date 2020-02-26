出境轉機 每人限帶250片口罩

財政部關務署昨（25）日表示，近日查獲兩位波蘭籍旅客超量攜帶口罩入境，數量高達3,946片。關務署提醒民眾，經濟部已公告延長口罩出口禁令至4月30日，無論是出國旅客或轉機旅客，都只能攜帶五盒（250片）口罩出境，超量攜帶部分將會被沒入作防疫物資。

關稅署指出，自實施口罩禁令以來，國人違規情形已逐漸減少，最新查獲的口罩超量攜帶案件，並非台籍旅客，而是23日兩位波蘭籍旅客來台轉機，依規定應將超量部分存關，離境時再帶出，但這兩名旅客並未存關而被海關查獲，同時無法證明口罩並非在台灣購買，因此口罩仍需依規定沒入。

關務署表示，轉機旅客攜帶超量口罩遭沒入並非首度發生，轉機旅客雖非口罩禁令的主要對象，提醒仍應留意相關規定，若轉機方式是先入境再出境，超量攜帶的口罩記得先辦理存關，出境時就可帶出，海關針對轉機旅客也會加強宣導。

關務署表示，據了解，這兩位旅客是自美國搭機前往上海，途經台灣轉機，合計攜帶3,946片口罩，扣掉自用部分的500片，剩餘的3,446片全數被沒入。