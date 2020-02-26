金融業CRS申報 下月測試

金融機構今年起每年6月須上網申報CRS（共同申報及盡職審查原則），財政部國際財政司長李雅晶昨（25）日表示，金融機構3月1日起將可註冊申報帳號，並在3月、4月測試，6月完成申報，提醒金融機構留意。

被稱為台版肥咖條款的CRS，目的是為符合國際稅務資訊透明新標準，避免被列入稅務不合作國家名單，影響國際競爭力。我國自2017年實施CRS制度，2019年起金融機構執行盡職審查，2020年6月首度申報，將於2020年9月首度交換。

李雅晶表示，財政部已開設「金融機構資料申報系統」網站，金融機構可前往檔案工具下載專區，下載申報資料檔案格式規範、疑義解答等，提早做好準備。

此外3月1日起將開放金融機構線上註冊，並在每年3月、4月提供金融機構進行上傳測試。