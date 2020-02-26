外籍工月薪逾3.57萬 適用扣繳率增至18％

來台居留未滿半年的外籍員工，其薪資所得適用的扣繳率，會因薪資是否超過基本工資的1.5倍而異。配合勞動部調升基本工資，今年非居住者薪資適用扣繳率的分水嶺也有所改變，若薪資在35,700元以下者，扣繳率為6%；超過35,700元者，扣繳率則為18%。

台北國稅局表示，勞動部已公布自今年1月1日起，每月基本工資調整為23,800元，扣繳義務人給付非居住者薪資所得時，適用扣繳率的金額分水嶺，也連動調整，提醒雇主留意。

至於外籍員工是否具居住者身分，台北國稅局表示，所得稅法規定，所謂的居住者，是指在我國境內有住所，並經常居住在我國境內；或是雖無住所，但在一課稅年度內於我國境內居留滿183天，都可具居住者身分，否則在稅法上就是「非居住者」。