陸推財稅紓困 台商用得到

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
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因應新冠肺炎疫情蔓延，KPMG安侯建業稅務投資部會計師劉中惠昨（25）日表示，中國大陸已推出企業紓困財稅措施，階段性減免企業所需負擔的社會保險費，包括養老保險、失業保險、工傷保險、醫療保險等，建議在陸企業可檢視自身適用條件，降低資金壓力。

劉中惠表示，大陸人力資源社會保障部、國家醫保局等單位，都已分別發布通知及指導意見，降低企業成本，中國大陸各省及直轄市可根據疫情影響情況，自2月起對企業實施各項社保費減徵或免徵。

以醫療保險費來看，是採取五個月內減半徵收；至於養老、失業、工傷保險費方面，則依疫情及企業規模分別給予不同程度的免徵或減徵，湖北省內不分大小企業，一律可免徵五個月；湖北省以外，若是中小微企業，也可免徵五個月，若是大型企業，則是三個月內減半徵收。

劉中惠表示，受疫情影響導致生產經營出現嚴重困難的企業，也可申請在六個月內緩繳社會保險費，且免繳滯納金。

至於「中小微企業」如何定義？ KPMG安侯建業稅務投資部經理傅翔補充，大陸過去為「小型微利企業」提供涉及所得稅及增值稅等各類租稅優惠，然而，與這次社會保險減免措施的適用對象並不相同。

傅翔表示，此次社保減免適用對象，必須參照大陸頒布的「中小企業劃型標準規定」，依據不同的行業別，參照從業人員人數、營業收入或資產總額等指標，來針對中、小、微企業進行更細緻的劃分。

劉中惠提醒企業留意，即使企業不屬於過去大陸政府認定的「小型微利企業」，也可依自身情況，對照這次減免社會保險政策的企業劃分標準，檢視適用性，若符合的中小微企業，將有機會適用，減輕企業成本。

除此之外，中國大陸日前也宣布，6月底前，企業可申請緩繳住房公積金，期間對職工因受疫情影響未能正常還款的公積金貸款，不作逾期處理，在實施社保階段性減免、緩繳住房公積金等政策實施下，考慮社保基金結餘等情況，可確保養老金等各項社保待遇能按時足額發放。

疫情 養老金

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