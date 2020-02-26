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會計師難赴陸 准視訊查年報

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
金管會證期局昨宣布，准許會計師採視訊或原始憑證用傳真、Email等方式查核年報。 圖／聯合報系資料照片
金管會證期局昨宣布，准許會計師採視訊或原始憑證用傳真、Email等方式查核年報。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情導致會計師事務所無法派人赴大陸地區審計，為防影響上市櫃公司三月底出爐的去年年報，金管會證期局昨宣布，准許會計師採視訊或原始憑證用傳真、電子郵件等方式查核；但若連替代查核都無法如期出具財報，必須在三月二十七日前向金管會申請展延。

會計師無法赴大陸地區執行審計工作，將無法檢查原始文件、參與資產盤點，或因大陸地區復工情況不確定，也可能無法如期完成函證程序，金管會表示，開放會計師可採行的替代查核程序，例如視訊或原始憑證可用傳真、電子郵件等來確認真實性。

證期局副局長蔡麗玲表示，由於每一個公司個案狀況不同，會計師可依個案實際情況設計替代查核程序，不會規範一定只能採哪些查核程序，會尊重會計師審計專業。

蔡麗玲指出，現在大陸復工狀況不明朗，上市櫃公司的重要子公司在大陸若有復工，可以採替代方案；但若當地重要子公司連復工都沒有，就會影響到年報出爐時間。另有些公司若總公司有資料，且可正確查核，也可以出財報，由會計師做決定。

金管會表示，如上市櫃公司仍無法如期於三月底公告申報去年財報，要經過董事會通過延期申請，包括預計展延期限、具體辦理時程（須洽會計師表示合理性意見），以及去年度自結合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等，在三月二十七日前向金管會申請核准。

新冠肺炎 疫情 金管會 肺炎

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疫情衝擊上市櫃公司財報公告 金管會宣布可採替代方案

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