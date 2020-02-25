北市稅捐處：受疫情影響 納稅義務人可延分期繳納稅捐

台北市稅捐稽徵處今（25）日表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續擴大，已訂定「台北市稅捐稽徵處因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響辦理109年地方稅延期或分期繳納處理措施」，納稅義務人如受疫情影響無法如期繳清娛樂稅（不含臨時公演）、使用牌照稅、房屋稅等地方稅，可自今（2020）年3月1日起向該處申請延期或分期繳納。

稅捐處進一步表示，為顧及納稅義務人實際繳納稅捐的困難，如經確診或被隔離、檢疫，而無法如期繳納稅捐，可在繳款書所載繳納期間內，檢附主管機關核發隔離通知書、醫療院所診斷證明等證明文件，向該處所屬各分處申請延分期繳納稅捐，也可於該處網站線上申請（網址： https://tpctax.gov.taipei/），經核准延分期後的繳納期間，不會另行加計滯納金及滯納利息。

稅捐處指出，納稅義務人僅得就延期或分期繳納擇一申請適用，按應納稅額分別可延期一至六個月，或分二至七期繳納；另地價稅部分因11月才開徵，將視疫情影響情形再研議增訂；營利事業延、分期繳納事宜，將等中央紓困特別條例及其子法規發布後，再進行檢討修正。

另外，為了提升防疫成效，稅捐處也在網站上設置「新冠肺炎稅捐e專區」，除提供線上申請延、分期繳納外，民眾也可利用該專區進行網路e化繳稅、線上申請、線上申報等網路服務，提供民眾更便捷的管道。