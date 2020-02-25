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外籍員工薪資扣繳率判斷基準 今年為35,700元
來台居留未滿半年的外籍員工，其薪資所得適用的扣繳率，會因薪資是否超過基本工資的1.5倍而異。配合勞動部調升基本工資，今年非居住者薪資適用扣繳率的分水嶺也有所改變，若薪資在35,700元以下者，扣繳率為6%；超過35,700元者，扣繳率則為18%。
台北國稅局表示，勞動部已公布自今年1月1日起，每月基本工資調整為23,800元，扣繳義務人給付非居住者薪資所得時，適用扣繳率的金額分水嶺，也連動調整，提醒雇主留意。
官員表示，要適用6%或18%扣繳率，是依據非居住者薪資是否超過每月基本工資的1.5倍而定。今年起，每月基本工資的1.5倍為35,700元，薪資水準在此以下者，扣繳率為6%；超過35,700元者，則適用18%扣繳率。
至於外籍員工是否具居住者身分，台北國稅局表示，所得稅法規定，所謂的居住者，是指在我國境內有住所，並經常居住在我國境內；或是雖無住所，但在一課稅年度內於我國境內居留滿183天，都可具居住者身分，否則在稅法上就是「非居住者」。
國稅局舉例，甲公司今年1月6日給付非居住者A員工薪資所得3萬元，由於未達35,700元，適用扣繳率為6%，應扣繳1,800元稅款；甲公司給付非居住者B員工4萬元薪資，適用18%扣繳率，應扣繳稅款則為7,200元。
國稅局表示，扣繳義務人今年給付非居住者薪資所得時，應依規定扣繳稅款，並自代扣稅款日起十日內向國庫繳清，並向轄區稽徵機關辦理扣繳申報，以免挨罰。
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