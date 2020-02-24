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受疫情影響營收之娛樂業者 可申請核實減輕娛樂稅負

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

台北市稅捐處今（24）日表示，娛樂稅是就娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額徵收，近期因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，民眾減少出入娛樂場所，業者生意如因此受到影響，可向稅捐處提出申請，以減輕業者租稅負擔。

稅捐處說，娛樂稅係依營業概況核實課徵，業者如因受疫情影響，致娛樂設施未使用或營業收入減少，自動報繳娛樂稅之業者，可依實際收入申報，娛樂稅負將因實際收入減少而減輕；查定課徵娛樂稅之業者，則可向該處申請依實際營業概況，核實調降娛樂稅，以減輕負擔，待疫情趨緩、營收恢復後再適時調高。

另外，娛樂稅代徵人（即業者），以及即將於4月、5月開徵的使用牌照稅、房屋稅納稅義務人，如於繳納期間內，經確診或被隔離、檢疫，致不能繳納稅捐者，也可以向稅捐處申請延期或分期繳納。

稅捐處進一步指出，上述申請事項，除了以書面臨櫃、郵寄或傳真申請外，也可以透過該處網站線上申請。

民眾如需進一步瞭解相關地方稅法令規定，可就近向稅捐處所屬分處洽詢，亦可撥打該處服務電話（02）23949211分機181、182，有專人提供服務及解答。

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