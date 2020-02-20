開曼 遭歐盟列租稅黑名單

根據歐盟最新決議，台商偏好的海外轉投資免稅天堂-開曼群島，由於經濟實質規範未能過關，已從觀察名單被轉列租稅不合作黑名單。下一次黑名單審查預定今年10月進行，已在當地設立公司的台商，將可能於這段期間受到租稅懲罰。

安侯建業稅務部副總林棠妮指出，歐盟已確定將對租稅黑名單國家進行四類制裁措施，包括更高的貿易扣繳稅率、拒絕認列歐盟企業往來支出、免稅股利轉為應稅所得、加強向黑名單地區受控企業課稅，歐盟各成員國將在2020年底前，從四項租稅制裁中擇一實施。

林棠妮認為，歐盟率先向開曼開刀，除了坊間猜測的英國脫歐影響外，更大可能是因為當地投資基金數量較多，影響較大。由於歐盟已明確核心問題係出於投資基金，如仍無解決之法，英屬維京群島（BVI）及百慕達被列黑名單亦是有可能會發生的狀況。

歐盟本次新增的黑名單國家，除了開曼群島之外，還有塞席爾、巴拿馬以及帛琉等國，安侯建業稅務部協理任之恒指出，巴拿馬及帛琉是因為資訊交換系統有缺漏，而賽席爾則是早已被列在觀察名單（灰名單），三者同樣未通過歐盟的檢驗，轉為黑名單國家。

安永聯合會計師事務所指出，與開曼群島命運不同，包含目前正如火如荼建立經濟實質課稅規範的BVI在內，共有16個國家經歐盟認定租稅措施已有改進，得以從移除稅務不合作灰名單除名。

安永指出，下一次的黑名單審查可能是落在今年10月，部分歐盟國家可能已經開始實施防禦措施，台商透過開曼群島轉投資企業，在10月之前向歐盟企業往來都要留意，是否已經受到租稅制裁影響。

勤業眾信會計師廖哲莉指出，台商也要留意BVI新版經濟實質規範，未來若仍想在BVI進行經濟活動、符合當地經濟實質規定，可向BVI國際稅務局（ITA）說明相關計畫並協商時間表，最遲須自提出說明之財務年度起兩年內完成。