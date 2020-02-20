資產公益信託 先報遺贈稅
台北國稅局表示，公益信託捐贈人要注意，今年有個新函釋上路，凡是有意捐助資產進行公益信託者，必須要先向國稅局申報遺產稅或贈與稅，待審核通過後，才能進行財產移轉。
官員指出，根據財政部今年農曆春節前夕所作的函釋，公益信託的委託人、遺贈人、受遺贈人或繼承人提供財產時，只要符合《遺產及贈與稅法》規定，捐贈財產可以不計入遺產或年度贈與總額。
官員強調，納稅義務人想要享有捐贈免稅優惠，應主動向國稅局進行申報，由國稅局審核通過後，才會核發「不計入遺產總額證明書」或「不計入贈與總額證明書」，後續向地政機關等辦理財產移轉登記時，才能依遺贈稅法42條規定出具證明，並辦理移轉登記。
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