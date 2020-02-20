代銷官方防疫品 免營業稅

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

財政部賦稅署昨（19）日指出，近期協助政府代銷口罩、消毒酒精等防疫物資的健保藥局、便利商店等，皆可享營業稅減免優惠；觀光業者營業用車輛的使用牌照稅，本期也擬減半課徵，待行政院最終拍板。

官員指出，口罩是當前重要的防疫物資，藥局配合代銷口罩，屬於《傳染病防治法》當中所規範的特殊代銷情況，銷貨收入是全數上繳國庫，且沒有收取手續費，不僅免開發票、免營業稅，也沒有應稅所得；至於防疫前期四大超商代銷口罩的營業額，同樣適用傳染病防治法規定，可檢附憑單減免營業稅。

官員表示，除口罩外，近期台灣菸酒公司也配合政策生產防疫消毒酒精，委由健保特約藥局代銷，藥局相關手續費同樣符合傳染病防治法第55條規定，可免課營業稅，不過收取手續費的部分要課徵所得稅；其他通路銷售台酒酒精，由於並非政府指定代銷，仍要課營業稅。

官員表示，由於觀光旅遊業受到疫情衝擊最重，目前針對遊覽車及小客車租賃業者，規劃使用牌照稅及燃料費減半措施，這些政策尚待行政院拍板。

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健保藥局代售政府配銷的防疫酒精 免開發票

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