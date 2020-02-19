健保藥局代售政府配銷的防疫酒精 免開發票

你買到酒精了嗎？今天全台特約健保藥局開始販售75%防疫酒精，每瓶300ml售價 40元。 財政部依相關規定向大家說明，到藥局買防疫酒精不會有發票。

財政部今天發佈解釋，特約健保藥局在新冠病毒肺炎中央流行疫情指揮中心成立期間，受政府機關委託，依政府機關規定價格代售配銷依法協調產製，並依規定標示非食用的75%防疫清潔用酒精，免開發票。

財政部表示，健保藥局代售政府配銷的防疫酒精取得的款項，全數上繳國庫，依傳染病防治法第55條規定免課徵營業稅，免開立統一發票。至於健保藥局辦理帶消防疫酒精向政府機關收取的手續費，屬藥師、藥劑生配合供應防疫物資提供專業性勞務的收入，不屬營業稅課稅範圍，也免開立統一發票。

因應防疫需求，台灣菸酒公司緊急調度生產75度防疫酒精，今起每天供應，初步規劃每家藥局一周提供三箱。300ml小瓶裝每天台酒可生產20萬瓶，其中15萬瓶會保留給6000家健保藥局，提供每人每次限買一瓶，每瓶40元，其餘5萬瓶提供給學校和醫院等防疫物資需求較大的機構。