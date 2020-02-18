OECD研擬數位稅 資誠：全球加稅約千億美元

針對全球數位經濟課稅新制，資誠聯合會計師事務所今（18）日指出，OECD已在本月發布稅收模擬分析，估計將增加世界各國企業所得稅1,000億美元，帶動全球相關稅收成長4%，建議台商企業也要充分掌握趨勢變化，提前評估影響層面，及早迎接這個國際租稅新規則。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇指出，OECD已在1月31日發布聲明，在數位經濟時代，將針對國家租稅規則作出重大變革，已有137個國家同意於2020年底，就新的國際課稅規則達成協議。

曾博昇指出，隨後在2月13日，OECD也發布稅收模擬分析，分析結果顯示，若將全球各國歸類為高所得國、中所得國、低所得國及境外投資中心（外國投資大於該國GDP的150％），全球百大跨國企業將囊括超過一半的利潤重分配。高所得國、中所得國及低所得國的企業所得稅收，將有機會分別增加1.1%、1.2%及1.9%，但是境外投資中心的企業所得稅收，則可能減少達5％。

曾博昇表示，此課稅方案是針對高所得且適用低有效稅率的企業，OECD認為新的課稅方案，將導致企業將投資重新分配到生產效率更高的國家，而非僅為了達到稅務規劃效益進行投資，從而可以增強全球經濟成長。

曾博昇指出，OECD將在3月底進一步提出新稅制對企業投資、經濟成長的分析，137個國家也將依據這些分析繼續討論，不過以上所有關鍵參數及假設都尚未定案。

曾博昇表示，雖然OECD表示此分析的假設不可作為最終課稅方案的決定，但也可以作為一個最終課稅方案結果的合理預期，建議台商企業也要充分掌握趨勢變化，提前評估影響層面，及早迎接這個國際租稅新規則。