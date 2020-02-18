境外電商納稅 KPMG：政府應採鼓勵態度

針對未開立電子發票的境外電商，國稅局將從今年起祭出罰則，安侯建業聯合會計師事務所今（18）日指出，實務上曾有境外電商為了配合法規更改系統，反而在更改期間挨罰滯報金、滯納金等，建議政府在違規處罰上多加考量，並採鼓勵態度、加強輔導措施。

安侯建業稅務投資部會計師陳志愷指出，境外電商營業稅新制於2017年5月1日施行以來，對B2C及B2B交易的做法並不相同，曾經有外國業者發現只須就B2C交易的金額繳納即可，因而重新設計電子交易系統，納入B2C及B2B交易的辨識方式及其處理流程，但因為系統變更作業費時，而延誤了營業稅報繳期限，遭稽徵機關以逾期報繳稅款為由，裁處滯怠報金、滯納金及滯納利息。

陳志愷表示，以上案例當中，稽徵機關認為業者可先申報後再進行更正，但業者則認為電商交易具有金額小、數量大的特性，稅基及稅額的正確計算相當仰賴系統，而在了解過去有申報錯誤狀況，於是先進行相關系統更正作業，目的在於產出正確的申報數字，不希望在明知錯誤的情況下，仍然錯誤申報，而且違規情形事後均已補正，並未違反誠實性。

陳志愷指出，對此在台未設有固定營業場所而賦予落地課徵營業稅義務之境外電商業者，與設有實體營業場所之國內業者，在法遵距離及條件上，畢竟存有差異。

陳志愷建議，針對已依法辦理稅籍登記，正式納入台灣稅捐監管範圍之境外電商業者，於稅捐行政程序上，應給予更多輔導及協助，並在違反稅法應作為義務之行政制裁上，能予考量行為動機、目的與違反後的態度等情節。

台北國稅局表示，針對目前全台設有稅籍、尚未開立雲端發票的46家境外電商業者，目前皆以輔導為主，尚未針對未開雲端發票的情形作出裁罰。