境外電商納稅 KPMG：政府應採鼓勵態度

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

針對未開立電子發票的境外電商，國稅局將從今年起祭出罰則，安侯建業聯合會計師事務所今（18）日指出，實務上曾有境外電商為了配合法規更改系統，反而在更改期間挨罰滯報金、滯納金等，建議政府在違規處罰上多加考量，並採鼓勵態度、加強輔導措施。

安侯建業稅務投資部會計師陳志愷指出，境外電商營業稅新制於2017年5月1日施行以來，對B2C及B2B交易的做法並不相同，曾經有外國業者發現只須就B2C交易的金額繳納即可，因而重新設計電子交易系統，納入B2C及B2B交易的辨識方式及其處理流程，但因為系統變更作業費時，而延誤了營業稅報繳期限，遭稽徵機關以逾期報繳稅款為由，裁處滯怠報金、滯納金及滯納利息。

陳志愷表示，以上案例當中，稽徵機關認為業者可先申報後再進行更正，但業者則認為電商交易具有金額小、數量大的特性，稅基及稅額的正確計算相當仰賴系統，而在了解過去有申報錯誤狀況，於是先進行相關系統更正作業，目的在於產出正確的申報數字，不希望在明知錯誤的情況下，仍然錯誤申報，而且違規情形事後均已補正，並未違反誠實性。

陳志愷指出，對此在台未設有固定營業場所而賦予落地課徵營業稅義務之境外電商業者，與設有實體營業場所之國內業者，在法遵距離及條件上，畢竟存有差異。

陳志愷建議，針對已依法辦理稅籍登記，正式納入台灣稅捐監管範圍之境外電商業者，於稅捐行政程序上，應給予更多輔導及協助，並在違反稅法應作為義務之行政制裁上，能予考量行為動機、目的與違反後的態度等情節。

台北國稅局表示，針對目前全台設有稅籍、尚未開立雲端發票的46家境外電商業者，目前皆以輔導為主，尚未針對未開雲端發票的情形作出裁罰。

電商 營業稅
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

進口口罩助防疫 關稅、營業稅全免

採購境外電商服務 企業須報繳營業稅

境外電商 逾四成未開發票

18境外電商失聯 未開發票將罰

相關新聞

進口口罩助防疫 關稅、營業稅全免

因應新冠肺炎疫情需求，財政部關務署今（18）日公告，即日起民間個人及企業從國外輸入口罩，無償提供政府防疫使用，將免徵關稅...

進口口罩等防疫用品捐贈防疫 免關稅

關務署表示，口罩是因應新冠肺炎的重要防疫用品，辦理救濟事業的政府機構、公益、慈善團體進口或受贈物資，進口防疫用品後無償供...

高雄緝私傳捷報 查獲市價逾3千萬走私菸品

財政部關務署高雄關今（18）日宣布，在無密報情況下，緝獲1只轉口未稅菸品櫃，估計私菸市價超過3,000萬元。

6萬多件退稅還沒領 有效兌領日至3月20日止

針對退稅未選擇直接匯入指定帳戶者，國稅局會寄出退稅憑單，供民眾到金融機構領取，南區國稅局提醒，統計目前全國還有6萬780...

防疫…所得稅首報族 線上申請試算

疫情持續延燒，全民防疫要有長期抗戰準備，因應五月綜所稅申報的年度大事，台區國稅局局長盧貞秀提醒「在家報稅好防疫」，最好都能透過試算及線上完成申報，免出門、在家就完成報稅，首報族記得要在三月十六日前提出試算申請，當然最好也是「線上申請」。

線上申報綜所稅 防疫免出門

新冠肺炎疫情持續延燒，全民防疫大作戰要有長期抗戰準備，因應5月綜所稅申報的年度大事，南區國稅局局長盧貞秀提醒「在家報稅好防疫」，最好都能透過試算及線上完成申報，免出門、在家就完成報稅，首報族記得要在3月16日前提出試算申請，當然最好也是「線上申請」。

貨物稅選案查核 4月啟動

高雄國稅局表示，4月1日起將展開貨物稅選案查核作業，針對業者，重點將放在是否有冒充、未登記等情況；對消費者部分，也會檢查免稅車輛是否有移作他用情形，呼籲違規者應於3月31日前主動補報貨物稅，以免受罰。

申請免用發票遭拒 可直接提訴願救濟

北區國稅局表示，小商號是否開立統一發票，會影響其營業稅率。

採購境外電商服務 企業須報繳營業稅

財政部從今年開始向境外電商大追稅，台北國稅局提醒，企業向境外電商採購服務時，包括影音授權、雲端硬碟空間等，須負擔代繳營業稅的義務，在給付報酬次期開始15日內，報繳營業稅。

因應紓困措施 國稅局從寬認定商家營業收入

行政院因應新冠肺炎疫情提出紓困條例，在稅務方面將從寬認定營業收入減少，提出延長、延或分期繳稅，並企業放有薪防疫照顧假，可...

中國大陸新個人所得稅法2 留意居住天數

中國大陸新個人所得稅法2019年起全面施行，並於今年3月首次進行匯算清繳，安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯表示，新個稅法實施後，對於稅務居民判定更嚴謹，規定在中國居住滿183天，即成為稅務居民，全球所得都必須在中國納稅；但只要在六年內曾經一次離境超過30天、或全年累計離境超過183天，就能免於全球所得課稅。

今年5月報稅季 別忘3項新優惠

5月為報稅季節，會計師提醒，今年報稅時增加多項優惠，包括新增長期照顧特別扣除額、薪資計算擇優減除；提高基本生活費並小修其差額公式；以及需留意同婚配偶合併申報；對2019年新成立政黨之捐贈，對運動員之捐贈。

熱門新聞

超預期 國巨MLCC漲價五成

Switch鬧零件荒 衝擊台系鏈

業務員不當勸誘保戶解舊換新保單 國泰人壽挨罰560萬元

群創3月分割成立子公司 尊重員工轉職意願

勞動部調高無薪假補助 勞工最高月領1萬8960元

高雄市飯店業關房放無薪假 這家飯店住房率卻不減反升

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。