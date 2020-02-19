輸入口罩用於公益 免稅

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

因應新冠肺炎疫情需求，財政部關務署昨（18）日公告，即日起政府、民間企業從國外輸入口罩用於公益，將免徵進口稅費；民眾方面仍維持原規定，攜帶逾1,000片口罩入境須切結自用。

關務署表示，口罩是因應本次疫情的重要防疫用品，依《救濟物資進口免稅辦法》規定，不論是政府機關自行進口防疫用途的醫療用口罩；或是個人及企業、團體、組織，以自己名義報關進口口罩，再捐贈給政府，只要能通過衛生福利部證明是供防疫用途，即可免徵進口稅費。

關務署表示，目前口罩的進口關稅稅率為7.5%，若政府機關、企業、本國及外國自然人報關進口口罩產品，取得證明即可免徵關稅；又根據《加值型及非加值型營業稅法》第9條規定，免徵關稅貨物也將同步免除5%營業稅。

關務署指出，實務上進口口罩廠商可能未能事前取得衛福部證明，也可以先向海關押款稅費，海關會先行放行貨物，待取得衛福部證明後，仍可退回稅款。

另外，如果是一般民眾入境時自行攜帶口罩通關，關務署表示，自即日起至4月30日止，民眾通關時輸入口罩供自用，數量在1,000片以內，可以直接放行；數量超過1,000片以上，民眾就要填具「嚴重特殊傳染性肺炎防疫用醫療器材自用切結書」後，才能予以放行。

除了海外帶回口罩之外，針對目前配合政策販賣口罩的健保藥局，財政部日前也作出函釋，指出由於藥局的收入將全部結繳公庫，並未從中營利，因此這部分收入可以免徵營業稅，也可以免開立統一發票。

關務署表示，考量政府已投資生產口罩，國內產能明顯提升，現階段尚能滿足國內防疫需求，尚無調降口罩關稅之迫切性，未來關務署將持續關切國內口罩供需情形，再視情況調整。

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