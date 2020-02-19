6.8萬件退稅未領 3/20截止

針對2018年綜合所得稅申報案件，各區國稅局日前已寄發第三批核定退稅憑單，此批全國合計共有15.3萬件退稅案，不過也有20萬餘件屬於補稅案件，補徵金額約30.4億元。

去年5月完成綜合所得稅申報案件之後，針對如期申報的案件，多半已經在去年就領到退稅款；不過逾期申報的案件，直到今年才陸續發放退稅。

官員表示，最後一批退稅憑單已經於今年1月17日前全部寄出，但是提醒納稅義務人留意，此批退稅憑單的有效兌領期限只到3月20日截止，提醒納稅義務人盡速提出兌領。

官員指出，全國第三批退稅案件數量約為15.3萬件，統計截至2月17日止，仍然有6.8萬件還沒兌領出來，南區國稅局轄內就有4,670件未兌領，提醒民眾留意兌領期限，若已超過期限，要先向戶籍所在地國稅局分局或稽徵所申請展延期限，才能向金融機構或郵局辦理兌領。