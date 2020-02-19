氣炸鍋出廠 要繳15%貨物稅

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

過去以進口為主的氣炸鍋，近年成為家電新寵兒，南區國稅局提醒，國內廠商如果想自行產製氣炸鍋，產品屬性將視為生產電烤箱，必須額外繳納15％貨物稅才能出廠。

官員表示，由於不需用油及空間小等特點，近年坊間興起氣炸鍋的使用風潮，這項產品其實很早問世，早在2012年財政部就已經作出函釋，認定氣炸鍋雖然外觀與內部構件雖與傳統電烤箱不同，但其加熱原理、產品主要功能及應適用的電器檢驗標準等要件，都與《貨物稅條例》規定的電烤箱相同，因此屬於應課徵15%貨物稅的貨物。

官員表示，國內廠商自行生產氣炸鍋，業者必須辦理廠商及產品登記。若廠商未作登記，擅自產製氣炸鍋，將依貨物稅條例第28條，處新台幣9,000元至3萬元罰鍰；若擅自出廠，除應補徵貨物稅外，還要按貨物稅條例第32條規定，處所漏稅額三倍以下罰鍰。

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