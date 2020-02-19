企業違規洗產地 罰鍰倍增

因應去年12月貿易法修法上路，經濟部貿易局昨（18）日公告修正「申請人申請或使用不實原產地證明書處分原則」，即日生效；將違規「洗產地」行為的罰鍰額度翻倍調高為6萬元至300萬元，且另針對自行車、工具機等重點產業設有更高罰鍰，初犯最低就罰60萬元，累犯三次就廢證。

經濟部貿易局指出，為了有效遏止「洗產地」行為，處分原則共有三大調整。一、修正前的名稱是「申請人使用不實原產地證明書處分原則」，新增「申請」二字，避免文字爭議產生漏洞。二、原本罰鍰額度為3萬元至30萬元，提高為6萬元至300萬元。

三、針對工具機、自行車等重點產業，初犯就祭出60萬元的高額罰鍰，再犯以翻倍罰鍰120萬元；若累犯三次，不僅開罰300萬元，更同時廢止出進口登記，一改原條文僅以「撤銷」登記來約制。

經濟部貿易局官員說明，過去曾有業者已有明顯的違法行為，但卻宣稱其僅是以不實文件申請產地證明，尚無「使用」的事實，來規避受罰；為此，新修貿易法針對部分條文的文字敘述補充完善，同時也更改處分原則的名稱，以明文標示申請人的申請行為也會受到約束。

官員表示，針對自行車及工具機等重點產業，初犯最低就罰60萬元。