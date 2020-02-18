防疫再出招！進口防疫口罩關稅、營業稅全免

因應新冠肺炎疫情需求，財政部關務署今（18）日公告，即日起民間個人及企業從國外輸入口罩，無償提供政府防疫使用，將免徵關稅、營業稅等進口稅費；民眾攜帶方面仍維持原規定，攜帶逾1,000片口罩入境，須切結自用。

關務署表示，口罩是因應本次疫情的重要防疫用品，依《救濟物資進口免稅辦法》規定，不論是政府機關自行進口防疫用途的醫療用口罩、或是個人及企業、團體、組織，以自己名義報關進口口罩，再捐贈給政府，只要能經衛生福利部證明是供防疫用途，即可免徵進口稅費。

關務署表示，目前口罩的進口關稅稅率為7.5%，若政府機關、企業、本國及外國自然人報關進口口罩產品，取得證明即可免徵7.5%關稅；又根據《加值型及非加值型營業稅法》第9條規定，免徵關稅貨物也將同步免除5%營業稅。

關務署指出，實務上進口口罩廠商可能未能事前取得衛福部證明，也可以先向海關押款稅費，海關會先行放行貨物，待取得衛福部證明後，仍可退回稅款。

另外，如果是一般民眾入境時自行攜帶口罩通關，關務署表示，自即日起至4月30日止，民眾通關時輸入口罩供自用，數量在1,000片以內，可以直接放行；數量超過1,000片以上，民眾就要填具「嚴重特殊傳染性肺炎防疫用醫療器材自用切結書」後，才能予以放行。

關務署表示，考量政府已投資生產口罩，國內產能明顯提升，現階仍可滿足國內防疫需求，尚無全面調降口罩關稅的迫切性，未來關務署將持續關切國內口罩供需情形，再視情況調整。