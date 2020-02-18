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高雄緝私傳捷報 查獲市價逾3千萬走私菸品

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
財政部關務署高雄關今（18）日宣布，在無密報情況下，緝獲1只轉口未稅菸品櫃。 圖／海關提供
財政部關務署高雄關今（18）日宣布，在無密報情況下，緝獲1只轉口未稅菸品櫃。 圖／海關提供

財政部關務署高雄關今（18）日宣布，在無密報情況下，緝獲1只轉口未稅菸品櫃，估計私菸市價超過3,000萬元。

高雄海關表示，這次查獲未稅菸品，是由查緝關員在篩選過濾高風險標的時，發現自越南卡萊港起運預定經高雄港轉口至澳洲布里斯本港，貨名申報為「WOODEN FURNITURE」之40呎轉口貨櫃1只甚為可疑。

該貨櫃在高雄港碼頭卸船時，海關隨即派員開櫃查核，經查核結果，發現來貨為滿櫃「PRESTIGE」牌等未稅菸品，核與艙單及提單所載貨名不符，涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定，菸品總計約千餘箱，市價估計逾3,000萬元，依法當場予以查扣。

高雄關進一步表示，海關除在防疫重點期間加強防疫工作以確保國人健康外，對遏止私梟利用偽裝、調包及矇混等走私模式，逃漏菸品稅捐販售牟利，一直為海關查緝重點工作，該關將持續精進邊境管制及防範走私作為，以杜不法。

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