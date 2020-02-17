因應紓困措施　國稅局從寬認定商家營業收入

行政院因應新冠肺炎疫情提出紓困條例，在稅務方面將從寬認定營業收入減少，提出延長、延或分期繳稅，並企業放有薪防疫照顧假，可在稅務上加倍扣抵。財政部官員解釋，試用查定稅額的小商家，將視衝擊情況調整查定營業額，減少小商家的負擔；防疫照顧假的定義則可望包括因防疫而遭強制隔離放假的員工。

每月平均銷售額在廿萬元以下、未開發票的小商家，營業稅額是由國稅局人員視銷售情形、查定課徵，財政部官員指出，財政部表示，國稅局將主動觀察小商家的來客數等受疫情影響程度，從寬調低查定的營業稅額。小商家也可主動向國稅局申請，即可優先辦理、調整核定的營業額。

非查定稅額的企業，官員指出，若因疫情而收入減少或虧損，營所稅額也會減少或免課，虧損額度也能在後續十年用來抵減所得，如果有員工的防疫物品支出等項目，企業也可以列舉減除。

官員也強調，若企業有繳稅困難，依照我國現行稅捐稽徵法規定，可適用天災、瘟疫條款，申請分期繳稅。四月開徵的使用牌照稅、五月開徵的綜所稅、房屋稅開徵，財政部將視疫情控制情形，針對受害民眾，主動研議延長繳納期限。

針對防疫假企業給薪加倍扣抵，財政部官員說明，目前規劃只要是「防疫假」都可適用該項優惠，至於「防疫假」的定義及範圍，後續待相關部會於紓困條例中明確訂定，稅務方面就會配合辦理，但強調可加倍扣抵的防疫假必須是在既有的有薪事病家假之外。

南區國稅局局長盧貞秀表示，國稅局已就如何減少申報期間群聚研擬出一些配套措施，會設置獨立申報區或管制申報人潮，避免同時間有大量人潮群聚，但還是呼籲民眾多利用稅額試算及線上報稅，「在家報稅好防疫」。