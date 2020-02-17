新冠肺炎疫情擴大 北市以四原則協助業者

台北市長柯文哲今（17）日主持台北市因應新冠肺炎疫情紓困專案報告，拍板確定以「延稅、減租、優息、振興」原則，提出相關紓困振興措施，預計3月1日實施，以減輕受疫情影響產業及市民負擔，提振商圈，促進產業轉型，活絡經濟。

北市府表示，民眾經確診或隔離、檢疫有稅捐繳納困難情形者，可向北市稅捐處申請延期或分期繳納房屋稅、地價稅、牌照稅及娛樂稅，至於營利事業則待中央紓困法規發布後，再依相關規定辦理。

而針對承租市有房地的攤商及小型店鋪，則提出3月至5月共計三個月租金減收20%的優惠措施，以降低其營運成本，適用對象包含產業發展局暨所屬市場處經管9,000戶以上攤商、攤販。如有依契約轉租者，廠商應將市府減收金額回饋予實際使用人。後續市府將視疫情影響情況，檢討租金優惠措施。

對於台北市依「促進民間參與公共建設法」已簽約的OT、ROT案件，北市府決定，由廠商個案依市府所訂申請條件向管理機關申請營運期調整，經審核通過予以延長營運期間三個月。

在企業融資紓困方面，產業發展局規劃紓困期間長達六個月，至今（2020）年8月底的四大融資紓困措施，一、新貸戶降息暨融資利息補貼，紓困期間申請市府「台北市中小企業融資貸款專案」貸款者，業協調台北富邦銀行調降貸款利率0.25%，並由市府另再補貼利息1%，總計減少1.25%利息負擔。

二、原核貸戶補貼利息，針對貸款尚未到期的原核貸戶，紓困期間由市府補貼1%利息。三、原核貸戶如確有營運困難，已協調台北富邦銀行提供貸款本金或利息遞延繳付，最長六個月，以緩減中小企業資金壓力。

四、為協助企業快速取得資金，研擬簡化中小企業融資貸款申請作業，紓困期間申請貸款金額120萬元以下者提供「免營運計畫書」、「快速核貸」、「三個月寬限期」，並同時享有降息（0.25%）暨補貼利息（1%）等優惠。

市府說，疫情緩和後，將推動相關措施，如辦理商圈產業、夜市及市場之串聯行銷，輔以導客機制帶動消費，產業局預計投入4,000餘萬元，並將結合中央預計發放的「振興抵用券」提升整體效益，以刺激消費、提振商機。