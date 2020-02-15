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境外資金匯回專法上路半年 申請金額564億元

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

境外資金匯回專法上路半年，截至14日，申請匯回資金為564億元，較上月所公布僅新增47億元。原先財政部預估上路「第一年」目標至少要達1,300億元，至今雖然有落差，但財政部仍樂觀期待能順利達標。

據財政部賦稅署統計，《境外資金匯回管理運用及課稅條例》從去年8月15日上路，統計截至2月14日止，已經有232件申請透過專法匯回海外資金，申請匯回金額共達到564億元，其中168件、472億元已經確實回流到台灣所開設的銀行專戶。

財政部在專法上路時曾表示，預估上路後每年誘發匯回資金金額，低推估為1,333億元，中推估4,272億元，高推估達8,907億元；預計可帶動4,000億至5,000億元投資。而上路至今「半年」，申請匯回金額僅564億元，似乎還有距離。

財政部官員說明，雖然金額只有新增47億元，但主要是案件金額大小的差異，目前每天仍以一、二件的件數穩定成長，並無明顯受到新冠肺炎疫情衝擊而暫緩的現象；此外，官員也樂觀指出，隨疫情升溫，對後續資金匯回申請也有一定程度的推力。

官員也表示，由於條例並非所有資金回來的強制性規定，個人或企業都有各自的理財規劃，有些單位在資金運用上不希望受到過多限制，因此不見得會全數走條例的流程；也就是說，564億元資金申請案件金額，並不能反映所有資金回台的狀態。

至於條例上路半年的申請金額，與當初設定的一年至少達到1,300億元有所落差，官員說，由於當時是以過去五年課稅資料的數據估算，預計會有這樣的數目，但實際上會走專法管道途徑的並不如想像中踴躍，確實有寬估的事實，但仍樂觀期待達標。

官員強調，台商或個人的資金匯回不僅限於中國大陸，到目前為止也沒有任何訊息指出資金回台計畫有因為疫情有所增減；不過，各界也都在觀望疫情會延續到什麼時候，而專法上路的第一年8%優惠稅率，再加上疫情的進展，或許能有效吸引資金加速回台。

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