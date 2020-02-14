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去年全國房地合一稅破60億 專家一句話破解數字涵義

經濟日報 / 記者陳美玲／台北即時報導
去年六都房地合一稅納稅王是台中市，蟬聯三年冠軍，反應台中市當地房市仍是呈現走揚趨勢，不過也代表區域短進短出的交易也很多。陳美玲/攝影

房市觸底復甦，房地合一稅也同步大幅飆升；根據財政部統計資料庫的資料顯示，2018年個人的房地合一稅收達27.9億元，不過到2019年則大幅成長到60.5億元，反應購屋人在房地合一上路之後的買賣案件，符合課稅條件的個案有些都有增值獲利，若以區域的狀況來看，稅收最多的是台中市，其次則是高雄市。

房產專家表示，房地合一稅上路時間為2016年1月1日，反映的多是2016年以後取得的房屋或土地，之後又再轉手出售，且扣除相關成本還有獲利的交易，因此才會在2019年繳納稅收，稅收高雖反應區域房市交易熱絡。不過「從另一面來看，短進短出的交易也很多，是否代表炒房死灰復燃？還要在觀察，不過若短進短出的人多了，是不利房市未來發展」。

據財政部最新資料顯示，2017年全國的房地合一個人稅收為11.9億元，2018年增加到27.9億元，2019年更增加到60.5億元；六都納稅王則是台中市，連續三年都是房地合一稅繳納最多的區域，反應台中市當地房市仍是呈現走揚趨勢，包括土地或者不動產交易在這兩三年內的短期轉手，獲利被課徵房地合一稅負。

至於2019年第二高的則是高雄市，高雄市近年房市也呈現上漲走勢，2019年房地合一稅收高達9.7億元；台南市排名第三，去年房地合一稅收也有8.2億元，較前一年度大增158%，是稅收增漲幅度最高的都會區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，除了一般交易獲利外，可能有部分民眾因不清楚房地合一稅的相關政策規定，如誤用贈與等方式節稅，都會導致日後出售土地或房產時產生可觀的房地合一稅負。

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