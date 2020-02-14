房地合一稅收暴增 實價揭不少人誤用贈與節稅下場慘

隨房市觸底復甦，房地合一稅也同步大幅飆升，根據財政部統計資料庫的資料顯示，2018年房地合一稅收27.9億元，2019年則大幅成長1.1倍到60.5億元，以區域的狀況來看，稅收最多的是台中市，其次則是高雄市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一上路時間為2016年1月1日，2019年繳納到房地合一稅，都是2016年以後取得的房屋或土地又轉手出售、扣除相關成本還有獲利的交易。

他說，除一般交易外，實價顯示，有不少可能因不了解相關規定，誤用贈與等方式節稅，導致出售時產生可觀的房地合一稅。

統計資料顯示，2017年全國的房地合一個人稅收為11.9億元，2018年增加到27.9億元，2019年大增到60.5億元。

六都納稅王則是台中市，2019年達10.2億元，已連續三年都是房地合一稅繳納最多的區域，反應台中市當地房市仍是呈現走揚趨勢，包括土地或者不動產交易在這兩三年內的短期轉手，多有獲利被課徵房地合一稅。

2019年稅收第二高是高雄市，高雄市近年房市也呈現上漲走勢，2019年房地合一稅收也高達9.7億元。

房價水準最高的台北市，房地合一稅反而在六都中排名末段班，稅收5.9億元，比起台南市還要少，主要台北市雖然房價止跌回穩，但對比中南部地區房市活絡的交易表現來看，短期內的上漲空間有限，且可能買方多自用並沒有短期買賣的動機。