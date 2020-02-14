搭棚連接住宅 加課房屋稅

屏東縣政府財稅局表示，在自家附近加設棚架，課徵房屋稅的標準不同，如果是在頂樓搭建簡易棚架，不會影響房屋稅，但如果是在平地上搭設連接自宅的棚架，就要加課房屋稅。

官員指出，依據《房屋稅條例》第3條規定，房屋稅是以附著於土地的各種房屋，以及可以增加該房屋使用價值的建築物為課徵對象，民眾如果利用房屋周邊空地搭建棚架，利用頂蓋、樑柱等架構，與房屋構成一體，除可供遮陽防雨，重點是還可以當作停車空間等，具有多種生活用途，因而增加房屋使用價值，均屬於房屋稅課稅範圍。

不過並不是任何棚架都要課稅，官員表示，若在房屋頂樓搭建沒有設置門窗、牆壁，只供遮陽、防雨、防漏及隔熱目的，且沒有作其他目的使用，這類簡陋棚架相對於房外棚架，增加房屋使用價值非常有限，為減輕納稅義務人的負擔，這類簡陋的棚架就不用課徵房屋稅。