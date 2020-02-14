台捷租稅協定 明年上路

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導
捷克將成為我國第33個所得稅協定國，預計明年1月上路。圖為捷克童話小鎮庫倫諾夫。 本報系資料庫

捷克成為我國第33個所得稅協定國，也是歐洲國家中第16個。財政部國際財政司昨（13）日表示，據外交部指出，捷克官方已完成國內立法程序，財政部收到捷克通知後回復確認，預計會在明年1月上路，屆時在捷克投資的台商將可免於雙重課稅困擾，有助台商在歐洲營運布局。

捷克地理位置與經濟實力在中、東歐扮演關鍵角色，據了解，台商過去在捷克投資，多為紡織業、電子零組件製造業、電子設備製造業等，近年則是我國在歐洲第四大投資國，台商投資捷克，在高科技、電子資通訊等產業有密切合作，知名大廠鴻海也有在捷克設廠。

捷克是我國在歐洲第四大投資對象國，台灣與捷克早在2017年12月就於捷克布拉格完成簽署「台捷所得稅協定」，台灣隨即在2018年初完成國內程序，捷克則因為國內立法程序，歷時兩年才傳出好消息。

據外交部掌握，台捷所得稅協定已在捷克時間2020年2月12日完成捷克國內程序，財政部在收到捷克通知後回復確認實施日期，預定明年1月正式上路。

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