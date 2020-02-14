派赴陸港澳 須勞方點頭

新冠肺炎疫情持續升溫，但中國大陸部分地區陸續開工，有台幹陸續陳情不願回大陸復工，對此，勞動部昨（13）日強調，現階段如有必要指派勞工至中國大陸（包含港澳）工作，必須提供足夠防護，並且要徵得勞工同意。若雇主強行要求赴陸，勞工可提請勞資爭議調解。

勞動部強烈呼籲雇主，新冠肺炎疫情進入高峰期，「將心比心」，不宜強制勞工前往大陸復工，建議現階段盡可能少派員工赴陸，若員工對公司提供安全防護有任何質疑，都要溝通說明。

勞動部表示，勞動部職安署已訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，雇主須提供口罩、工作場所消毒等措施，若工作場所在醫院，雇主須提供防護等級要更高，若雇主未提供防護措施，將處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，勞工可拒絕前往。