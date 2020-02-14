土增稅二優惠 換屋族別錯過

換屋族群注意，在土地增值稅上可以享有二大優惠，首先是稅率方面，出售原屋原地符合「自用住宅用地」標準，即可享10%優惠稅率；若是在賣屋前、後二年內購入新屋，還可再利用重購退稅措施，領回已繳稅款。

財政部賦稅署表示，土地交易後，通常依據土地增值狀況，須繳納20％到40％不等的土增稅，但如果是出售自用住宅用地，可適用「一生一次」優惠稅率10％。

官員表示，「一生一次」適用要件，首先地主必須於出售前一年內未供營業或出租住宅用地；其次，這塊住宅用地之上的建物，必須是土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，且設有戶籍。

官員指出，如果過去賣屋時已適用過「一生一次」優惠，可以選擇適用「一生一屋」優惠，不過條件較嚴格，適用優惠稅率的面積比較小，且土地必須持有六年以上，在出售前五年沒有營業或出租。

台中市政府地方稅務局指出，不管是「一生一次」或「一生一屋」，自用住宅用地的必要條件，是指土地所有權人或家人設有戶籍登記，理論上如果簽訂土地買賣契約時沒有戶籍登記，就不符合規定。

官員表示，不過為了顧及納稅義務人買賣房地實務上的彈性需求，在戶籍這方面有放寬認定，遷出戶籍日距離出售日期間未滿一年，且這塊地確實沒有出租或供營業使用，這筆土地移轉仍然可以適用該土地移轉仍可適用10％稅率課徵土增稅。

官員表示，已經取得上述優惠稅率的自用住宅用地，還有可以適用「重購退稅」優惠，地主只要在賣地的前後二年內重新購置自用住宅土地，不論是「先買後賣」或「先賣後買」，皆可享有重購退稅優惠，領回已經繳納的稅款，且退稅沒有次數限制。