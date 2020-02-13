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國庫署查緝私菸 去年市價達13億元

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
國庫署13日公布108年度查緝私劣菸品成果，計查獲違法菸品2,318萬8,398包（示意圖）。（photo by Wikipedia）

「每次在調整菸捐、菸稅的時候，走私量會比較高，查緝量也會比較高。」財政部國庫署13日公布108年度查緝私劣菸品成果，經由中央及地方機關積極查緝，計查獲違法菸品2,318萬8,398包，市價新台幣約13.49億元，居歷年查獲量第3高，較107年度比例增加28.70%。

走私手法日新月異

國庫署表示，近年走私方法精進（化整為零），多有進口菸絲跟機械到國內，加工再貼上品牌販賣的手法。

鑑於108年度計查獲地下菸廠產製私菸計14案，約607萬餘包，及無國籍貨輪利用漁船中轉走私菸品1案，計323萬餘包，國庫署除請海關善用X光檢查儀加強查緝以虛報貨名方式走私，並請各地方政府將易為製菸地點之廢棄或偏遠地區工廠列為稽查重點，並將高風險運輸工具如散裝貨輪、漁船、貨車等，列為高風險稽查對象。

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有這2前提…自住宅登記營業場所 房屋稅不變

不論是做網拍、菜市場擺攤，甚至是當個SOHO族接案，這類小本生意通常因為性質使然，不會有自己的店面，會有人將營業登記地址設在自己家。台中市政府地方稅務局指出，許多民眾可能會疑惑，常常會接到詢問，如果把住家設為營業登記場所，會不會害房屋稅變貴？答案其實是不會的。

網拍業課稅 單月達標就要繳

自己在家做網拍、買賣遊戲幣及虛寶，從現在開始可得當心，根據財政部今年發布的最新函釋，想靠自己做網拍賺零用錢，課稅的標準越訂越嚴格，只要有一個月收入特別好，單月銷貨營業額超過8萬元，就必須要主動跟國稅局登記繳稅，否則一旦被查到，將會一併追繳漏報的營業稅額並罰鍰。

境外電商 逾四成未開發票

境外電商去年起必須依規定開立雲端發票，截至昨（12）日為止，112家營業中、有登記稅籍的境外電商中，還有46家未開發票，其中有18家處於「失聯」狀態。國稅局官員表示，已透過各管道聯繫境外電商，會持續努力，若未來展開查核，未依規定開立發票者將依法裁罰。

寺廟 有條件免房屋稅

屏東縣政府財稅局表示，持有正式財團法人或寺廟登記的宗教性建築物，可以享免徵房屋稅優惠，不過若是個人房屋提供寺廟從事宗教活動，由於房屋並非寺廟所有，因此並無法免徵房屋稅。

設備屆使用年限 二方式列帳

台北國稅局表示，營利事業持有機械設備等固定資產，若已屆原訂耐用年限，業者可選擇報廢出售廢料，出售價值轉列當年度損失或收益；若繼續使用，需要自行預估可使用年數、重新估計殘值後，按原提列方法繼續提列折舊。

18境外電商失聯 未開發票將罰

境外電商課稅制度一○六年五月一日正式上路，一○八年起要開雲端發票，今年起未開發票就要處罰。財政部統計，目前境外電商註冊數為一一二家，其中僅Apple、Google、Amazon等六十六家已開發票，四十六家未開發票的境外電商中，有十八家甚至處於「失聯」狀態，國稅局將依法補稅開罰。

存貨跌價 應認列損失

依據國際會計準則第2號公報「存貨」（IAS 2）規定，存貨的原始認列成本包括所有購買成本、加工成本，以及為使存貨達到目前地點及狀態所發生的必要成本。

營業稅增加800億 2019實徵2.47兆

「108年實徵淨額為2兆4,705億元，較107年增加836億元（+3.5%）。」財政部賦稅署11日公布去年全國賦稅收入，共計多出預算數830億元（達成率103.5%），包括中央政府多390億元，地方政府多279億元。相較107年，營利事業所得稅增加800億（6,479億），是全年稅收增加的主因。

疫情…本季稅收最大變數

新冠肺炎（武漢肺炎）成為今年稅收最大烏雲。財政部統計處副處長陳玉豐表示，第1季稅收受影響最大，尤其是營業稅、證交稅等稅目，不過，依據過往經驗，如果疫情控制得宜，後續第2季、第3季若消費回溫，有機會產生「回補效應」，打平疫情前期的稅收流失，整體稅收受影響程度仍待觀察。

股市爆量 證交稅增一成

今年1月證券交易稅表現亮眼，不受農曆春節交易日數減少影響，反而逆勢呈正成長，實徵淨額70億元，年增近一成，是連續四個月正成長；主要受到股市成交量大增所致，平均每日成交值放大到1,798億元，也是19個月以來新高。

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