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國庫署查緝私菸 去年市價達13億元
「每次在調整菸捐、菸稅的時候，走私量會比較高，查緝量也會比較高。」財政部國庫署13日公布108年度查緝私劣菸品成果，經由中央及地方機關積極查緝，計查獲違法菸品2,318萬8,398包，市價新台幣約13.49億元，居歷年查獲量第3高，較107年度比例增加28.70%。
走私手法日新月異
國庫署表示，近年走私方法精進（化整為零），多有進口菸絲跟機械到國內，加工再貼上品牌販賣的手法。
鑑於108年度計查獲地下菸廠產製私菸計14案，約607萬餘包，及無國籍貨輪利用漁船中轉走私菸品1案，計323萬餘包，國庫署除請海關善用X光檢查儀加強查緝以虛報貨名方式走私，並請各地方政府將易為製菸地點之廢棄或偏遠地區工廠列為稽查重點，並將高風險運輸工具如散裝貨輪、漁船、貨車等，列為高風險稽查對象。
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