國庫署查緝私菸 去年市價達13億元

不論是做網拍、菜市場擺攤，甚至是當個SOHO族接案，這類小本生意通常因為性質使然，不會有自己的店面，會有人將營業登記地址設在自己家。台中市政府地方稅務局指出，許多民眾可能會疑惑，常常會接到詢問，如果把住家設為營業登記場所，會不會害房屋稅變貴？答案其實是不會的。

2020-02-13 14:42