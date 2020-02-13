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捷克將成台灣第33個所得稅協定國

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

捷克成為我國第33個所得稅協定國，也是歐洲國家第16個。財政部國際財政司表示，據外交部指出，捷克官方已完成國內立法程序，財政部在收到捷克通知後回復確認，預計會在明年1月上路，屆時在捷克投資的台商將可免於雙重課稅困擾，優化投資環境。

捷克是我國在歐洲第四大投資對象國，台灣與捷克早在2017年12月就於捷克布拉格完成簽署「台捷所得稅協定」，台灣隨即在2018年初完成國內程序，捷克則因為國內立法程序，歷時兩年才傳出好消息。

據外交部掌握，台捷所得稅協定已在捷克時間2020年2月12日獲捷克總統澤曼（Miloš Zeman）簽署，完成捷克國內程序，財政部在收到捷克通知後回復確認實施日期，預定明年1月正式上路。

財政部表示，明年台捷所得稅協定實施後，將成為台灣第33個所得稅協定國，也是歐洲國家中第16個，將有助台商在歐洲營運布局。

簽署所得稅協定後，可消除雙方因所得稅課稅差異對跨境投資、經貿往來所形成的障礙，並本於互惠原則，就各類所得訂定減稅、免稅措施，以消除雙重課稅問題，降低稅負，營造有利投資環境。

據了解，台商過去在捷克投資，多為紡織業、電子零組件製造業、電子設備製造業等，近年則是我國在歐洲第四大投資國，台商投資捷克，在高科技、電子資通訊等產業有密切合作。

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