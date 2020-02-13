設備屆使用年限 二方式列帳

台北國稅局表示，營利事業持有機械設備等固定資產，若已屆原訂耐用年限，業者可選擇報廢出售廢料，出售價值轉列當年度損失或收益；若繼續使用，需要自行預估可使用年數、重新估計殘值後，按原提列方法繼續提列折舊。

官員指出，攤提固定資產折舊，對企業而言是有利的列帳方式，採購設備的成本可能相當可觀，將費用認列在同一年度並不划算，因此運用攤提成本的方式，讓設備在使用年限中持續發揮產值，同時也能把折舊成本攤到每年的帳目之上。

官員表示，針對房屋建築、機器設備、交通運具等各類固定資產，財政部訂有《固定資產耐用年數表》，規定每項設備應分多少年來攤提折舊，同時又依據《所得稅法》第54條，企業購置固定資產後，應預估表定使用年限結束之後，這項設備會留下多少「殘值」。

官員表示，耐用年限已經屆滿的設備，企業當然可以繼續使用，在原本依法預留的殘值額度內，自訂預期使用年限，按照原本提列折舊的方法，繼續攤提剩下的購置成本到每年度帳上。

如果覺得設備已經不堪使用，官員表示，報廢並出售設備廢料，也是另一個選則，帳面上同樣是運用原本預留的殘值，如果廢料售價收入低於預留殘值，不足數額可以列為當年度損失；如果廢料售價收入超過預留殘值，超過的數額則應列為當年度收益。

舉例而言，A公司購置機器設備後，按平均法計算折舊，持續使用到耐用年限屆滿時，預留殘值為100萬元，A公司若想繼續使用設備四年、留下殘值20萬元，那麼這項設備每年就可再提列折舊20萬元，四年後再依實際狀況，判斷要繼續使用或報廢出售。

官員指出，以往法規曾有規定企業預估設備殘值的計算方式，現在已經修正相關條文，企業可以自行預留殘值，或不預估殘值，將原始取得成本全數攤提折舊。