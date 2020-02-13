寺廟 有條件免房屋稅

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

屏東縣政府財稅局表示，持有正式財團法人或寺廟登記的宗教性建築物，可以享免徵房屋稅優惠，不過若是個人房屋提供寺廟從事宗教活動，由於房屋並非寺廟所有，因此並無法免徵房屋稅。

官員表示，宗祠、教堂及寺廟等建築物，原則上都要完成財團法人或寺廟登記，同時房屋還必須為寺廟本身所有，而且是專供傳教布道等使用，才符合免徵房屋稅的要件。

官員表示，部分民眾可能提供個人房屋，給寺廟從事宗教活動，雖然寺廟也是合法辦妥寺廟登記的單位，但由於這間寺廟的屋主是個人，房屋並非寺廟所有，所以不符合宗教祭祀場所免徵房屋稅的規定。

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