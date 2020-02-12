逾四成境外電商未開發票 其中18家仍失聯

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

境外電商去年起必須依規定開立雲端發票，截至今（12）日為止，112家營業中、有登記稅籍的境外電商中，還有46家（逾四成）未開發票，其中有18家處於「失聯」狀態。國稅局官員表示，已透過各管道聯繫境外電商，會持續努力，若未來展開查核，未依規定開立發票者將依法裁罰。

比對財政部公開資訊，46家未開發票的境外電商中也不乏知名電商，像是影音平台Vimeo、遊戲直播平台Twitch、軟體開發公司Adobe Systems Software、拍賣網站eBay等，目前仍未順利開出雲端發票。

國稅局官員表示，46家未開發票的電商中有28家在國內有報稅代理人，已經透過代理人聯繫上，目前正在積極輔導。官員表示，通常境內代理人是協助境外電商處理財務問題，而開立發票則屬系統端問題，因此必須經過層層聯繫，有些電商仍需時間。

但官員表示，國內法令已明確規定，境外電商在台營業就必須開立雲端發票，無論是新進電商或既有電商，自今年起未開發票並涉及違章事實，將依據營業稅法第第52條及稅捐稽徵法第44條規定，從重處罰。

依營業稅法第52條規定，營業人漏開統一發票或短開銷售額被查獲，可處稅額五倍以下罰鍰，處罰金額不得超過新台幣一百萬元，若營業人一年內經查獲達三次者，將停止其營業。

然而若要對境外電商處以停業，就是必須祭出「斷網」手段，但洽詢法務部、NCC意見皆認為不符比例原則，官員坦言，國稅局的「最終手段」目前仍在討論中。

不過官員也表示，許多大型電商如Google、Apple、Netflix、Uber等都已依規定開發票，有登記稅籍的境外電商，多數都有依規定繳納營業稅及營所稅。

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