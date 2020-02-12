疫情帶動遠距辦公需求 會計師二方針教戰

新冠肺炎（武漢肺炎）引發企業防疫需求，安侯建業聯合會計師事務所今（12）日表示，疫情到來將考驗企業的數位化程度，建議企業評估導入資訊科技解決方案時，不僅從流程支援遠距辦公的方針出發，更可以開始試著利用數據分析，快速掌握營運機會與風險。

安侯建業稅務數位及科技團隊會計師黃素貞表示，企業若受流感或肺炎大流行的影響，導致員工無法於原工作場所辦公，或是必須進行居家隔離時，規畫遠距工作的軟硬體設備時，重點會包含文件共享、即時訊息溝通、視訊會議、專案管理與工作進度追蹤等功能，皆是維持營運正常的重點面向。

黃素貞表示，企業內部稅務人員大部分時間在處理稅務申報相關事宜，包括收集來自不同來源的資料，並檢查、核對及調整或調節這些資料，以確保相關稅務申報的合規性，但有些資料仍限書面形式，如統一發票、收據、國外單據等。

黃素貞表示，企業財會稅務人員若不受實體辦公地區限制來處理日常財稅相關事務，需考量將所有書面資料轉為電子化，數位化作業流程取代人工作業，如此，企業才能以更有效率的方式準備或完成納稅申報，以及其他合規遵循相關事項。

安侯建業稅務數位及科技團隊協理廖亦嫻指出，財會稅務人員與企業高階主管同樣面臨職能轉型與新興科技運用能力的要求。當企業決定遠距辦公前，財會稅務人員必須學習並善用各種數位工具，才能即時回報產出工作成果、完成財務稅務納稅申報並維持工作效率與品質。

廖亦嫻建議，近年全球自然環境損害與傳染病疫情延燒，增加全球經濟的不確定性，多據點的跨國企業稅務主管面對外部不確定情勢，除應即時掌握各國稅務申報進度與關注相關稅務議題外，企業也要考量訂定遠距工作的備援計畫，並評估導入稅務科技解決方案。

廖亦嫻表示，企業可以考慮透過稅務管理平台，即時監控全球各據點的稅務申報的合規性，並透過數據管理與提取技術，進行預先辦識潛在的稅務風險，以調整營運管理策略與稅務規劃。