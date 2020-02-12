營業稅增加800億 2019實徵2.47兆

「108年實徵淨額為2兆4,705億元，較107年增加836億元（+3.5%）。」財政部賦稅署11日公布去年全國賦稅收入，共計多出預算數830億元（達成率103.5%），包括中央政府多390億元，地方政府多279億元。相較107年，營利事業所得稅增加800億（6,479億），是全年稅收增加的主因。

關於疫情衝擊，早期會受到影響的主要是營業稅跟證券交易稅，但第2季會有追補效應。

SARS的回補效應

「疫情一定會有影響，但影響的部分會被回補回來。」賦稅署回顧過去疫情，像SARS主要影響第1季，在第2季會追補一些回來。還有網路泡沫化跟美伊戰爭的影響，民國92年短徵了1,203億，93年則沒有短徵（468億）。98年金融海嘯短徵2,538億，影響幅度較為深遠。

關於預算主要是哪些稅調整比較多？賦稅署回應：最多是營業所得稅，其次是綜合所得稅（增加135億）。另外，土地增值稅受到工作天數減少的影響，最多是台中市減10億，桃園市減7億，台北市減6億，也因為前一年的基期還蠻好的。

賦稅收入修正統計

賦稅署報告，經納計部分遞延入帳稅款，108年12月賦稅收入修正為1,446億元，較原初步統計增加208億元，主因營業稅、綜合所得稅及營利事業所得稅分別上修118億元、32億元及26億元。

另外，109年全國賦稅收入初步統計，1月實徵淨額為1,550億元，較去年同月增加6億元（+0.4%），以綜合所得稅增加66億元、營業稅增加29億元、證券交易稅增加6億元較多，惟土地增值稅減少34億元、關稅減少17億元。

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