1月稅收成長 創三個紀錄

財政部昨（11）日發布今年1月稅收為1,550億元，年增0.4%，包括總稅收、綜合所得稅、營業稅等都創下歷年同月新高。不過對於第1季稅收，財政部統計處副處長陳玉豐表示，新冠肺炎（武漢肺炎）是最大的變數，可能會限縮營業稅、證券交易稅等成長空間，後續仍待觀察。

陳玉豐表示，綜合來看，1月稅收以綜所稅、營業稅、證交稅增加較多，不過受到春節因素、工作天數較少影響，土地增值稅、關稅實徵淨額都呈現衰退。

據統計，1月綜所稅稅收為311億元，年增率27%，成長幅度相當可觀。陳玉豐分析，主要由於盈餘分配所得扣繳稅款增加，大量挹注綜所稅表現。

據了解，台積電改為季配息是這月綜所稅大增的主因。台積電過去每年配息一次，不過在新版《公司法》上路後，台積電去年通過改採每季配息，去年第2季現金股利就在今年1月發放，讓往年通常反映在7、8月間的外資股利扣繳稅額，有一部分會提前在1月進國庫，推升1月稅收表現。

營業稅1月稅收為708億元，年增4.2%，陳玉豐表示，主要受惠於國內消費成長，適用外銷零稅率的營業人申請退稅減少等因素，使稅額增加；此外，由於股市每日成交值放大，證交稅1月稅收表現亮眼，實徵淨額70億元，年增9.4%。

不過也有部分稅目表現受到春節因素壓制，例如土增稅、關稅、貨物稅，分別年減32.8%、16.6%及6.2%，由於今年農曆春節落在1月，使工作天數大幅減少，影響相關稅收表現；另外營所稅收僅13億元，年減五成以上，是受到補繳稅款減少、大額退稅增加影響。

財政部昨日也修正去年稅收統計，由於有部分遞延稅款入帳，去年全年實徵淨額修正為2兆4,705億元，超出預算數的規模也自原本621億元上修到830億元。