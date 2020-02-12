疫情…本季稅收最大變數

新冠肺炎（武漢肺炎）成為今年稅收最大烏雲。財政部統計處副處長陳玉豐表示，第1季稅收受影響最大，尤其是營業稅、證交稅等稅目，不過，依據過往經驗，如果疫情控制得宜，後續第2季、第3季若消費回溫，有機會產生「回補效應」，打平疫情前期的稅收流失，整體稅收受影響程度仍待觀察。

新冠肺炎仍持續延燒，許多民眾因此選擇不出門，導致消費信心處於低檔。陳玉豐表示，疫情影響所及，最能反映經濟情況的營業稅、證交稅首當其衝，不過從1月稅收還無法判斷，例如營業稅仍寫下歷年同月新猷，證交稅表現也不錯，後續還要再觀察。

至於所得稅，由於今年5月申報的是2019年所得，不會受到新冠肺炎影響，今年所得若受到疫情因素而減少，也要等到2021年稅收才會反映出來。

陳玉豐表示，回顧2003年SARS疫情期間，當年度稅收確實受到影響，加上網路泡沫化、美伊戰爭等多重因素加乘，2003年稅收短徵高達1,203億元。

不過到了隔年，SARS疫情影響已趨緩，2004年全年稅收反而還超出預算數486億元。

陳玉豐分析，今年稅收還是有兩大有利因素，第一是就業市場穩健，第二則是台商回流熱度仍在持續，今年景氣相對還是樂觀，有助於稅收表現；不過去年包括營利事業所得稅、土地增值稅等增幅較大，立下高基期門檻，另外新冠肺炎干擾成為最大變數，稅收成長空間自然就受到壓縮。

她表示，關鍵在於疫情發酵時間是長是短，新冠肺炎對於全年稅收一定會有影響，還得看後續回補效應是否夠熱，補足前期所流失的稅收，後續須持續觀察。