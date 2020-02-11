抗疫嚴控海關 入台者都要填「健康聲明書」

中央流行疫情指揮中心指出，即日（11日）起所有入境航班旅客皆須填報「入境健康聲明書」，任何不符規定的填寫行為，都將被處罰，最高罰15萬元的罰鍰。

指揮中心表示，因應中國大陸及全球其他26個國家及地區均有新型冠狀病毒肺炎確診個案，即日起非中港澳之所有入境航班旅客均需填報「入境健康聲明書」。

應據實填寫：入境前14天內，是否有中港澳等流行地區之旅遊史、接觸史等。如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙之行為者，依法最高將處15萬元罰鍰。

另外，中港澳入境航班旅客則維持填報「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，且於入境14日內應配合居家檢疫措施。