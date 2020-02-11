台積電改季配息助攻 1月稅收創新高

財政部今（11）日發布今年1月稅收，1月實徵淨額為1,550億元，年增0.4%，其中以綜合所得稅、營業稅、證券交易稅等增加較多，不過受到春節因素，1月工作天數減少，也導致土地增值稅、關稅等稅收減少較多。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，今年1月創新高的稅目包括綜所稅及營業稅，另外1月總稅收也創歷年單月新高。

財政部表示，今年1月綜合所得稅稅收為311億元，年增66億元，年增率為27%，主要是因為盈餘分配方式改變，例如台積電改採季配息，導致所得扣繳稅款提早在1月入帳。

營業稅1月實徵淨額708億元，年增4.2%，主因國內消費成長，適用外銷零稅率的營業人申請退稅減少，以及進口機械設備、化學品稅額減少的交互影響。

證交稅表現也意外亮眼，雖1 月上市櫃股票交易日數較去年同期減少七天，但由於平均每日成交值放大為1,798億元，較上年同月的1,107 億元大增，使1月實徵淨額來到70 億元，年增9.4%。

土增稅、關稅則受春節因素、工作天數減少影響，導致稅收減少，分別年減32.8%、16.6%。