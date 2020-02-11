元月全國稅收1550億元

因應5月綜合所得稅申報需求，如果家庭狀況有變故，或有隱私及個資考量，可不需向國稅局提供醫藥、生育或各類扣除額資料等，保障自身所得及就醫紀錄隱私。國稅局自2月15日開始、3月16日止可受理申請不提供相關資料的服務。

2020-02-10 23:35