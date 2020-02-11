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元月全國稅收1550億元
財政部今天公布全國稅收統計，1 月實徵淨額為 1550 億元，創新高，較去年同月增加 6 億元，年增0.4%；以綜合所得稅增加 66 億元、營業稅增加 29 億元、證券交易稅增加 6 億元較多， 但土地增值稅減少34億元、營利事業所得稅減少14 億元。
經納計部分遞延入帳稅款，去（108）年12月賦稅收入修正為1446億元，較 原初步統計增加 208億元，主因營業稅、綜合所得稅及營利事業所得稅分別上修118億元、32億元及26億元。
修正後108年全年實徵淨額為2兆4705億元，較107年增加836億元、增加3.5%；多出預算數 830億元、達成率103.5%，其中中央政府多出390億元，地方政府多出279億元。
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