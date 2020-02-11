5月報稅 每人基本生活所需費用17.5萬不用課稅

財政部台北國稅局表示，財政部於去年12月24日公告108年度每人基本生活所需之費用金額為17.5萬元，民眾於今年5月申報108年度綜合所得稅時適用。

台北國稅局說明，納稅者權利保護法第4條及同法施行細則第3條規定，納稅者為維持基本生活所需之費用不得加以課稅，係指納稅者按財政部公告當年度每人基本生活所需之費用乘以納稅者本人、配偶及受扶養親屬人數計算的基本生活所需費用總額，其超過免稅額、一般扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長期照顧特別扣除額合計數部分（即基本生活費差額），得自綜合所得總額中減除，免予課稅。2019年度每人基本生活所需費用為17.5萬元。

台北國稅局舉例，李君夫妻一家六口，家庭成員除夫妻外，尚扶養就讀大學、國小及3歲幼兒共3名子女，另扶養年齡68歲但符合適用長期照顧特別扣除額資格的母親。

其108年度綜合所得稅結算申報採標準扣除額，則李君家戶基本生活費總額為105萬元（17.5萬元×6人）；基本生活費比較項目合計數為103.3萬元 ，包括全戶免稅額52.8萬元（8.8萬元×6人）+標準扣除額24萬元＋教育學費特別扣除額2.5萬元＋幼兒學前特別扣除額12萬元＋長期照顧特別扣除額12萬元。

差額部分即該申報戶之基本生活費差額1.7萬元（105萬元－103.3萬元），得自綜合所得總額中減除。

台北國稅局提醒，納稅者今年申報108年度綜合所得稅即可適用每人基本生活費17.5萬元不得加以課稅的規定。報稅前宜注意相關規定，以維護自身權益。