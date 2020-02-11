快訊

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

5月報稅 每人基本生活所需費用17.5萬不用課稅

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
國稅局表示，財政部於去年12月24日公告108年度每人基本生活所需之費用金額為17.5萬元。 圖╱聯合報系資料照片

財政部台北國稅局表示，財政部於去年12月24日公告108年度每人基本生活所需之費用金額為17.5萬元，民眾於今年5月申報108年度綜合所得稅時適用。

台北國稅局說明，納稅者權利保護法第4條及同法施行細則第3條規定，納稅者為維持基本生活所需之費用不得加以課稅，係指納稅者按財政部公告當年度每人基本生活所需之費用乘以納稅者本人、配偶及受扶養親屬人數計算的基本生活所需費用總額，其超過免稅額、一般扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長期照顧特別扣除額合計數部分（即基本生活費差額），得自綜合所得總額中減除，免予課稅。2019年度每人基本生活所需費用為17.5萬元。

台北國稅局舉例，李君夫妻一家六口，家庭成員除夫妻外，尚扶養就讀大學、國小及3歲幼兒共3名子女，另扶養年齡68歲但符合適用長期照顧特別扣除額資格的母親。

其108年度綜合所得稅結算申報採標準扣除額，則李君家戶基本生活費總額為105萬元（17.5萬元×6人）；基本生活費比較項目合計數為103.3萬元 ，包括全戶免稅額52.8萬元（8.8萬元×6人）+標準扣除額24萬元＋教育學費特別扣除額2.5萬元＋幼兒學前特別扣除額12萬元＋長期照顧特別扣除額12萬元。

差額部分即該申報戶之基本生活費差額1.7萬元（105萬元－103.3萬元），得自綜合所得總額中減除。

台北國稅局提醒，納稅者今年申報108年度綜合所得稅即可適用每人基本生活費17.5萬元不得加以課稅的規定。報稅前宜注意相關規定，以維護自身權益。

國稅局 免稅額 所得稅
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

出現兩缺失 第一金人壽遭金管會開罰60萬元

內湖警副所長涉洩武漢肺炎確診患者行蹤 拔官記一大過

女友身心障礙鑑定未過 男友恐嚇醫師「讓你無法看診」

防堵不動產冒辦詐騙 新北首創人臉辨識E拍即合

相關新聞

5月報稅 每人基本生活所需費用17.5萬不用課稅

財政部台北國稅局表示，財政部於去年12月24日公告108年度每人基本生活所需之費用金額為17.5萬元，民眾於今年5月申報...

保障自身就醫隱私 可不提供列扣資料

因應5月綜合所得稅申報需求，如果家庭狀況有變故，或有隱私及個資考量，可不需向國稅局提供醫藥、生育或各類扣除額資料等，保障自身所得及就醫紀錄隱私。國稅局自2月15日開始、3月16日止可受理申請不提供相關資料的服務。

台企與英貿易往來 明年適用報關新規

英國脫歐成定局，安永會計師周黎芳提醒，直到2020年12月31日止，英國仍然適用歐盟稅收指令，自2021年1月1日起，就要適用新的海關申報方式，台商與英國有業務往來時，必須取得英國經濟營運商登記與識別號碼。

併購取得土地 賣出須補稅

營利事業透過分購或併購取得土地時應要注意，併購時雖然可以暫時免繳土地增值稅，但是當土地再移轉之後，仍必須補繳併購時的土增稅，在未繳清稅款前土地不得辦理移轉登記，台北市稅捐處也將於近期展開追繳。

台商復工 成本計算三個注意

武漢肺炎疫情衝擊後，中國大陸許多省市昨（10）日起陸續復工，會計師指出，台商須留意三大復工成本議題，包括停工期間薪資計算方式、設備及人力的稅務處理，以及各省市不同的紓困政策等。

自提退休金 高薪省稅愈多

再過幾個月就要報稅了，您去年自提退休金了嗎？自提退休金，除了可以提早準備退休金外，到底對誰最有利？簡單說，薪資水準愈高，節稅效果愈大，尤其如果所得淨額453萬元以上，適用最高稅率40%，則等於多提1萬元就可省稅4000元，省稅效果驚人。

報稅多看一眼 自提是否從所得扣除

政府鼓勵勞工自提退休金，增加退休生活保障，勞保局表示，事業單位最近開始申報員工年度綜合所得扣繳憑單，勞工自提退休金可以免...

申請稅捐復查截止日 逢調整上班日不順延

因應國定假日連假補班，即將到來的2月15日是補班日之一，中區國稅局提醒，今年共有三個星期六調整上班，也會影響稅捐處分提出復查的權利。

新聞中的法律／營業秘密法翻修的四大成效

立法院本次通過的《營業秘密法》修法，其中最大亮點是「偵查中秘密保持命令」制度，這讓檢察官可以在案件偵查過程中，核發「偵保令」，在修法前，只有法院可以核發「秘密保持命令」，未來檢察官也可針對營業秘密案件偵查中的相關人士發出。

列報盈虧互抵 有四大要件

武漢肺炎影響民眾消費信心，恐重創觀光、交通運輸等相關產業。財政部官員表示，《所得稅法》第39條設有盈虧互抵規定，企業若產生虧損，可善用這項規定合法節稅，不過必須符合四大要件。其中，國稅局實務上最常發現企業因未如期申報所得稅，導致無法適用規定，提醒企業留意。

買不起？爸媽送給你 房屋贈與天龍國較多

房市回溫，根據財政部統計，去年契稅38萬件，為近五年來新高，其中有5.5萬件為贈與契，動輒一戶房價3,000萬元起跳，被...

上月稅收11日揭曉 台積助攻

財政部11日將公布今年1月稅收，值得注意的是，台積電去年起改為每季配息，外資股利扣繳的所得稅會提前反映在1月稅收，部分公司發放年終獎金的部分扣繳稅款亦已在1月入帳，也將助攻1月稅收表現。

熱門新聞

武漢肺炎疫情延燒難復工 中國大陸這些台商產業慘了

觀光業無薪假來了？ 五福：鼓勵員工預先排休

元月驚奇 國泰、富邦金大賺百億

國巨MLCC報價 大漲三成

咖啡跨店寄杯 小七參戰

電子代工廠慘 陸產能利用率剩三成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。