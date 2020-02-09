買不起？爸媽送給你 房屋贈與天龍國較多

房市回溫，根據財政部統計，去年契稅38萬件，為近五年來新高，其中有5.5萬件為贈與契，動輒一戶房價3,000萬元起跳，被視為天龍國的台北市大安區 ，去年爆出1,008件贈與，研判多為富爸父媽贈與給子女的房子。

根據財政部統計，近期隨房市回溫，不只契稅申報創五年新高之外，買賣契32萬件，也是五年來最多，但仍未回到2014年的水準。

贈與契雖然自2016年以來每年皆維持5.5萬件左右，但精華區贈與的件數逐年攀升，全台各地以新北市板橋區贈與1,128件數最多，其次是桃園市桃園區的1,115件。

值得注意的是，帝寶等豪宅聚集的的台北市大安區，去年贈與契破千件，為贈與件數第三高地區，而且較2018年的947件和2017年的902件高出許多。

大安區生活機能完整，房價普遍較高，成為父母子協助女置產的熱區；研判大安區去年贈與件數明顯攀升，可能與土地公告現值未明顯調高有關係。房仲業者表示，大安區的贈與除了是當地有錢人，根本不在乎土增稅的之外，與人口老化，為避免後代子孫爭產糾紛 ，提前完成生前移轉有關；另外，也不排除夫妻相戶贈與免稅，各持一半之後，再分開贈與給下一代，用來節稅的。

房地產業者表示，房屋贈與會有土增稅的問題，但有更多父母擔心低薪的子女，無法負擔遺產稅，寧可負擔土增稅，提早辦理贈與。

房仲業者表示，當然也有看過想送但送不起的；曾經遇到有客人臥龍街的房子要贈與，但負擔不起高額土增稅，最後只好等待繼承。還有南京東路四段接近大安區的店面，原本要規劃贈與，也是拿不出上百萬元土增稅。