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飯店業要求減免地價稅 北市府：可分期或延期繳不能免繳

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
武漢肺炎疫情持續擴大，觀光相關產業受到重創，有飯店業者要求政府減免地價稅，協助業者暫度難關。記者曾學仁／攝影

武漢肺炎疫情持續擴大，不僅國外旅客減少來台，國民旅遊也明顯減少，各觀光相關產業受到重創，有飯店業者要求政府減免地價稅，協助業者暫度難關，台北市財政局副局長游適銘今（7）日表示，地價稅可以分期或延期繳納，不能免繳，因為疫情影響的產業相當多，一旦給予觀光飯店業免繳，恐其他行業的業者都會要求比照辦理，這不得了。

游適銘說，市府知道日前觀光業者有到交通部開會，其中飯店業者提出希望減免地價稅的要求，但到目前為止，並沒有飯店業者直接向市府反映此事。

他指出，以前SARS期間中央有訂定暫行條例，對於營運困難的業者給予補貼，也就是中央有法源依據，地方政府就會配合辦理。另外，在SARS期間，北市府是給予飯店業者地價稅分期繳納或是延期繳納，並沒有免繳。

游適銘認為，武漢肺炎疫情對很多行業都造成衝擊，不單單是觀光旅遊、飯店業者，如果市府同意給予飯店業者免繳地價稅的話，其他受到疫情影響的業者一定也會要求比照辦理才公平，這對北市府的財政稅收衝擊非常大。

他指出，地價稅是地方政府很重要的稅收來源之一，此例一開對地方稅收影響極大，因此，還是建議中央比照SARS期間的作為，訂定暫行條例給予困難業者補貼，市府會配合辦理，而地價稅的繳納，業者可以選擇分期或是延期繳納，無法免繳。

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