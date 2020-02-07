疫情延燒派陸員工延後返回 所得稅3月仍開始申報

目前中國大陸為了防止2019新型冠狀病毒疫情持續擴散，已陸續有50座城市採取封閉管理，也讓許多台灣企業紛紛延後開工，部分台商也已告知其外派大陸同仁應先暫時留在台灣，等疫情控制較為明朗後再前往。至於已返回當地的同仁，則要求盡量居家工作，使用視訊或電訪方式做兩岸公務溝通。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯表示，除了生活及工作上需求，外派大陸同仁亦仍不可避免須處理中國大陸3月即將展開之2019年度個人所得稅綜合所得年度匯算清繳申報事宜；目前申報時間仍為3月至6月底。

好消息是，近日大陸稅務總局為了防堵疫情，鼓勵民眾盡量減少出入公共場所，降低交叉感染風險，鼓勵個人透過安裝個人所得稅App或登錄自然人電子稅務局web端辦理完成稅務申報。

據此，外派同仁仍可在家中透過網路或App如期完成申報。

此外，自2019年中國個稅稅改後，外籍人員適用全球所得課稅條款，已從連續居住滿五年延長為六年，且全部自2019年重新起算。

今年若因新型冠狀病毒防疫原因，延長了返台的時程，符合一次出境大陸超過30天之坐月子條款，先賺到今（2020）年不計入連續居住滿六年條件，明年重新計算。

提醒外派大陸的台灣員工，今年是中國個人綜合所得年度匯算清繳制度首次執行，許多執行細節或申報軟體亦可能尚未完善，外派員工仍需注意是否需要請求專業協助。