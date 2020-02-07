大陸移轉訂價規定 台商留意

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
台商需透過跨國移轉訂價調整集團收益，大陸有特別規定。 本報系資料庫

武漢肺炎疫情衝擊中國大陸台商，資誠會計師段士良指出，因應可預期的營收影響，許多台商需透過跨國移轉訂價來調整集團收益，但是大陸對移轉訂價有特別規定，建議台商儘早準備保存相關文件，避免日後調整遭陸方否決。

段士良指出，2008年因應金融海嘯時，許多跨國企業運用移轉訂價策略，將跨國虧損移轉給大陸子公司承擔，因此陸方當時就作出規範，明訂跨國移轉訂價不能讓「單一功能企業」出現年度虧損。

換句話說，假設台商在大陸設有子公司，這間子公司大部分業務都是跟台灣母公司接單，單純執行代工工作、再外銷回台灣，這類公司就會被歸類為單一功能製造公司，也是台商常見的經營模式。

段士良說明，然而專司生產的大陸子公司，一定也伴隨著承擔生產風險，本次疫情造成企業開工時程延後、一線作業人員無法返回工廠，以及上游原物料供應斷鏈等，各種生產不利因素，可能造成大陸子公司受到的衝擊最嚴重，年度虧損難以避免，卻因為上述規定存在，而影響企業跨國移轉訂價的權益。

段士良提醒，為反映疫情對今年營收的衝擊，企業將會需要在明年5月完成企業所得稅申報後，提出移轉訂價報告，並在明年底之前提出集團企業主檔。

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